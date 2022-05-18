Екатеринбург, 18 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. В Свердловской области ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП с четырьмя погибшими. Об этом сообщает отделение пропаганды регионального управления ГИБДД.

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Сотрудники полиции находятся на участке трассы Пермь — Екатеринбург, где произошла авария. Там люди погибли в результате столкновения двух грузовых машин. Установлено, что «Скания» с полуприцепом «Крона» наехала на «Камаз», который осуществлял прикрытие дорожных рабочих. Водитель «Скании» и рабочие погибли на месте.

В «Свердловскавтодоре» сообщили журналистам, что администрация и трудовой коллектив предприятия выражают близким и родным погибших глубокое соболезнование и искреннее сочувствие. «Руководство организации окажет им содействие и всесторонне поможет в дальнейшем», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 18 мая на Новомосковском тракте.