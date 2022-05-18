Бийск, Алтайский край, 18 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Прокуратура Алтайского края 18 мая известила об окончании расследования уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Первомайского сельсовета Бийского района, обвинённого в мошенничестве, совершенном в крупном размере.

Дарья Антонова ИА REGNUM Земля

По версии следствия, обвиняемым в 2014 году на рабочем месте обнаружены копии изготовленных в 1993 г. свидетельств о праве ряда граждан на земельные участки, расположенных на территории с. Первомайского Бийского района.

Достоверно зная, что в связи с отказом данных лиц от земельных участков они перешли в собственность Бийского района, чиновник внес в них недостоверные сведения, якобы свидетельствующие о выделении данных земель ему и подысканному им лицу.

На основании данных свидетельств и изготовленных должностным лицом поддельных выписок из них, в 2015 г. право собственности на объекты недвижимости зарегистрировано на новых собственников, в результате чего Бийскому району причинен ущерб в сумме более 700 тысяч рублей.

В целях обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба на имущество обвиняемого стоимостью 800 тысяч рублей наложен арест.

Преступление расследовано СУ СК России по Алтайскому краю. Уголовное дело после вручения обвинительного заключения будет направлено в Центральный районный суд г. Барнаула для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне СУ СК РФ по Алтайскому краю известило о вынесении приговора ведущему ветеринарному врачу Волчихинского района, который за деньги выдавал предпринимателю документы на мясную продукцию без фактического осмотра.

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