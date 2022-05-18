Нью-Йорк, США, 18 мая, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Телеканал Fox объявил о решении продлить на шестые сезоны медицинский сериал «Ординатор» (The Resident) и шоу «9-1-1» про работу служб спасения. Об этом 18 мая сообщает портал Screen Rant.

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Созданием сериала «9-1-1» про бурную жизнь спасателей Лос-Анджелеса руководит известный Райан Мерфи совместно с Брэдом Фэлчаком и Тимом Миниром. В основу многосерийной драмы «Ординатор» легла нашумевшая книга Марти Макари «Безотчётность» (Unaccountable). Отметим, что оба проекта являются самыми популярными шоу Fox, таким образом, продление сериалов на новые сезоны было ожидаемо.

Для справки: премьера шоу «9-1-1» состоялась 3 января 2018 года, главные роли в нём исполняют Дженнифер Лав Хьюитт, Анджела Бассетт, Питер Краузе, Оливер Старк, Аиша Хиндс, Кеннет Чой и Рокмонд Данбар. Сериал «Ординатор» Fox начал показывать 21 января 2018-го, в нём снимаются Мэтт Зукри, Эмили Ванкэмп, Маниш Дайал, Шонетт Рене Уилсон, Брюс Гринвуд и другие.