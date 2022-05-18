Бичурский район, Бурятия, 18 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Жители Бичурского района Бурятии, пострадавшие от последствий паводков осенью 2021 года, получат компенсации. Решение было принято на комиссии по ликвидации ЧС 18 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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Владельцы подтопленных домов могут претендовать на государственную поддержку в размере 10 тыс. рублей на каждого члена семьи.

«По результатам заявлений пострадавших в прошлом году 64 семьи (179 человек) получили компенсации ущерба из резервного фонда и фонда непредвиденных расходов Республики Бурятия на общую сумму свыше 2 млн рублей», — добавили в правительстве.