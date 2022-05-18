Ростов-на-Дону, 18 мая, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В Ростовской области ситуация с холерой остаётся благополучной. По информации донского управления Роспотребнадзора, в регионе не выявлено случаев заражения пациентов. Холерных вибрионов не найдено и в донских водоёмах, передаёт ИА REGNUM 18 мая.

Admobninsk.ru В лаборатории

С 18 апреля на холеру исследовали 688 проб воды поверхностных водоёмов. Лаборанты вынесли заключение: «Патогенные холерные вибрионы не обнаружены».

Все пациенты с клиникой острых кишечных инфекций также обследуются на холеру. Вибрионосителей среди них не выявлено.