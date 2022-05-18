* талибов — запрещённая в России организация

Шибарган, Афганистан, 18 мая, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В афганской провинции Джаузджан пятеро талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были убиты в ходе столкновений с боевиками в местности Туркиен-Кудук. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Убийства

По данным источников, это произошло в результате нападения на патруль талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не дали комментариев.