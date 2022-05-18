Москва, 18 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. Законопроект о безопасности объектов мобилизационного назначения внесли в Госдуму депутаты комитета по обороне во главе с Андреем Картаполовым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Госдума

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Военнослужащие федерального органа обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Федерации при осуществлении охраны и защиты специальных объектов и объектов их инфраструктуры, обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов на этих объектах получают право осуществлять административное задержание лиц, совершивших правонарушения, связанные с попытками проникновения и проникновением на специальные объекты и объекты их инфраструктуры, для последующего доставления в полицию.

Они также получают право проверять у этих лиц документы, удостоверяющие их личность, получать от них объяснения, в том числе осуществлять их личный досмотр, досмотр и изъятие находящихся при них вещей и документов.

Согласно документу, они смогут осуществлять при обеспечении пропускного и внутриобъектового режимов на специальных объектах и объектах их инфраструктуры личный досмотр граждан, досмотр (осмотр) находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и грузов, в том числе с применением технических средств и служебных животных.

В России регулярно опровергают слухи о всеобщей мобилизации на фоне военной специальной операции на Украине.