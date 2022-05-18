Шелехов, Иркутская область, 18 мая, 2022, 11:36 — ИА Регнум. ГУ МВД по Иркутской области 18 мая известило о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении жительницы Шелехова, которая вместо заказанной по интернету одежды получила обрезки тканей, воздушно-пузырьковую пленку и мешочек песка.

Цитата из видео Обрезки тканей, воздушно-пузырьковую пленку и мешочек песка отправили мошенники жительнице Шелехова вместо заказанной одежды через интернет.

Как выяснили полицейские, 10 мая в ленте новостей одной из соцсетей пенсионерка обратила внимание на рекламу домашних и спортивных костюмов больших размеров. Женщина решилась на покупку и оставила на сайте телефон для связи. Через несколько минут ей позвонил менеджер, который рассказал, что они занимаются доставкой только по Москве и Московской области, а затем предложил отправить одежду по почте с оплатой при получении. Предупредив, что фирма занимается только оптовыми продажами, он спросил, готова ли шелеховчанка оплатить получение двух и более наименований товара. Получив согласие, «менеджер» отправил покупательнице смс с уведомлением о том, что посылка уже в пути.

Спустя неделю мошенники по телефону пригласили шелеховчанку на почту. Оплатив получение, женщина вскрыла упаковку и обнаружила свёрток из обрезов мебельной ткани, в которую для утяжеления был завёрнут мешочек с песком. Работники почты отказались вернуть деньги, аргументируя это отсутствием описи товара, после чего шелеховчанка обратилась в полицию.

Всего с начала 2022 года в Иркутской области обмануто больше 400 человек, оформлявших различные сделки через глобальную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце апреля жительница иркутского города Шелехов стала жертвой мошенников, с её банковских карт сняли 25 тысяч рублей.

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