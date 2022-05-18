Париж, 18 мая 2022, 11:33 — REGNUM Полузащитник французского ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может перейти в туринский «Ювентус». Об этом 18 мая сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, «Ювентус» ведёт переговоры с Ди Марией о заключении контракта на один сезон. Срок контракта 34-летнего игрока с ПСЖ истекает в июне.
Напомним, Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. В сезоне 2021/22 он сыграл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач, и в пятый раз стал чемпионом Франции.