Париж, 18 мая, 2022, 11:33 — ИА Регнум. Полузащитник французского ПСЖ и сборной Аргентины Анхель Ди Мария может перейти в туринский «Ювентус». Об этом 18 мая сообщил журналист Фабрицио Романо в Twitter.

Андрей Пронин ИА REGNUM Анхель ди Мария (слева)

По информации источника, «Ювентус» ведёт переговоры с Ди Марией о заключении контракта на один сезон. Срок контракта 34-летнего игрока с ПСЖ истекает в июне.

Напомним, Ди Мария выступает за ПСЖ с 2015 года. В сезоне 2021/22 он сыграл 30 матчей, в которых забил четыре гола и отдал восемь голевых передач, и в пятый раз стал чемпионом Франции.