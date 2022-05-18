Тольятти, Самарская область, 18 мая, 2022, 11:35 — ИА Регнум. Сотрудника полиции заподозрили в получении незаконного денежного вознаграждения в Тольятти. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Самарской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Коррупция

По версии следствия, в марте 2022 года фигурант уголовного дела, являясь должностным лицом органов внутренних дел, в салоне автомобиля, припаркованного около отдела полиции, получил сто тысяч рублей за не привлечение взяткодателя к ответственности в соответствии с действующим законодательством.

После получения денег подозреваемого задержали сотрудники полиции в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании меры пресечения.

Пол данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам получения взятки. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Если вина полицейского будет доказана, то он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательны мотивам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самаре сотрудника НИИ обвинили в присвоении денег предприятия.