Чухлома, Костромская область, 18 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Костромской области впервые за три года пройдёт фестиваль «Чухломская пуговка», посвященный творчеству актёра Михаила Пуговкина. Об этом сообщает дума региона.

http://www.kosoblduma.ru Праздник в Чухломе

Проведение мероприятия намечено на 16 июля. В программе праздника значится дегустация пирогов и чая, ухи из чухломского карася, гала-концерт.

Впервые подобный фестиваль прошёл в регионе в 2017 году. Каждый год на него приезжают знаменитости — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, народные артисты России Александр Пятков, Юрий Чернов, Александр Панкратов-Черный. Список почётных гостей на текущий год пока не раскрывают.

Напомним, после отмены запрета на проведение массовых мероприятий в Костромской области провели несколько торжеств — шествие на 1 мая, День победы, День гуся в Кологриве. Судьба фестиваля фейерверков «Серебряная ладья» пока неясна. В последний раз самое известное туристическое событие региона проводили до пандемии — в 2019 году.