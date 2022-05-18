В Чухломе впервые за три года проведут фестиваль в честь Михаила Пуговкина
Чухлома, Костромская область, 18 мая, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Костромской области впервые за три года пройдёт фестиваль «Чухломская пуговка», посвященный творчеству актёра Михаила Пуговкина. Об этом сообщает дума региона.
Проведение мероприятия намечено на 16 июля. В программе праздника значится дегустация пирогов и чая, ухи из чухломского карася, гала-концерт.
Впервые подобный фестиваль прошёл в регионе в 2017 году. Каждый год на него приезжают знаменитости — художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш» Борис Грачевский, народные артисты России Александр Пятков, Юрий Чернов, Александр Панкратов-Черный. Список почётных гостей на текущий год пока не раскрывают.
Напомним, после отмены запрета на проведение массовых мероприятий в Костромской области провели несколько торжеств — шествие на 1 мая, День победы, День гуся в Кологриве. Судьба фестиваля фейерверков «Серебряная ладья» пока неясна. В последний раз самое известное туристическое событие региона проводили до пандемии — в 2019 году.
Справка: актёр Михаил Пуговкин родился в селе Рамешки Костромской губернии, расположенном рядом с Чухломой. Населённый пункт не сохранился до настоящего времени, от него остался лишь полуразрушенный храм. Жители района решили увековечить имя знаменитого земляка и предложили проводить тематический фестиваль.