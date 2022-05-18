Пекин, , 11:32 — REGNUM В четверг, 19 мая, состоится встреча министров иностранных дел стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), которая будет проходить в формате видеоконференции. Об этом 18 мая рассказал на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

БРИКС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Встреча глав МИД стран БРИКС пройдет 19 мая в виртуальном формате», — сказал официальный представитель китайского МИД.

Также он уточнил, что председателем на встрече будет министр иностранных дел, член Госсовета КНР Ван И. При этом Россию на указанной встрече будет представлять глава МИД РФ Сергей Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 мая страны БРИКС подтвердили свою совместную приверженность борьбе с изменениями климата и изучили подходы к ускорению низкоуглеродного перехода.