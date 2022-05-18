Москва, 18 мая, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Боевая авиация Воздушно-космических сил России за прошедшие сутки нанесла удары по 41 району сосредоточения сил ВСУ, уничтожив более 270 боевиков и 54 единицы техники, сообщил 18 мая официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Оперативно-тактической и армейской авиацией поражены три пункта управления, 41 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Угледар Донецкой Народной Республики», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что в результате ударов авиации уничтожены более 270 националистов и выведены из строя 54 единицы военной техники.