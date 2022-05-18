Москва, , 11:30 — REGNUM Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» подал заявку на регистрацию вакцины против оспы четвертого поколения. Заявка подана в Минздрав России, сообщили 18 мая в пресс-службе Роспотребнадзора.

Оспа

Новая вакцина ОртопоксВак получена путём последовательного «выключения» шести генов вирулентности. Препарат формирует устойчивый иммунитет к заболеванию оспой и при этом обладает высоким профилем безопасности.

Вакцина сделана на основе ослабленного живого вируса осповакцины для профилактики оспы и других ортопоксвирусных инфекций. Отмечается, что высокотехнологичная вакцины ОртопоксВак станет важной вехой в области укрепления биобезопасности России.

Как сообщало ИА REGNUM, еще два случая заражения человека оспой обезьян зафиксировали в Великобритании.

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