Ереван, 18 мая, 2022, 11:30 — ИА Регнум. В ходе акций протеста в Ереване 18 мая произошла потасовка между правоохранителями и протестующими, выступающими за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает агентство Newsarmenia.

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По информации журналистов, участвующий в акции неповиновения депутат парламента республики от оппозиционного блока «Армения» Артур Казинян заявил, что нельзя задерживать людей за оскорбления и мат. После этого конфликт между протестующими и силовиками перерос в потасовку.

Протесты начались в 08:00 по ереванскому времени (07:00 мкс). Активисты разделились на множество групп и перекрывают движения на улицах. Сотрудники полиции противостоят этому. Ранее сообщалось, что задержали около 280 протестующих.

Напомним, масштабные акции протеста в Ереване, организованные оппозиционными партиями, проходят каждый день с 1 мая. В последние дни они стали шире, протестующие начали задерживать движение поездов в столичном метро.