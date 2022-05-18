Москва, , 11:30 — REGNUM В Вооружённые силы РФ начали поступать комплексы противовоздушной обороны С-500. Об этом 18 мая заявил вице-премьер Юрий Борисов на форуме «Знание».

Юрий Борисов Government.ru

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», — сказал Борисов.

Он рассказал и о других новинках, в частности, о лазерном комплексе «Пересвет», способном «ослеплять» спутниковые системы разведки противника.

В целом будущее вооружения, по словам зампреда правительства, за системами вооружения на новых физических принципах. В частности, лазерным и электромагнитным вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель Германии «ведёт себя как шизофреник», заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров на форуме «Знание».