Махачкала, , 11:29 — REGNUM В Дагестане под суд пойдут четверо сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Полицейские выбивали признательные показания из задержанного с применением насилия и специальных средств, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Суд Sledcom.ru

Из подробностей расследования известно, что в числе фигурантов дела — бывший начальник межмуниципального отдела МВД России «Ахтынский» и трое оперуполномоченных этого отдела. Злоумышленники, находясь в здании отдела полиции 11 февраля 2020 года, избили мужчину, выбивая из него показания в совершении кражи. Они нанесли пострадавшему множество ударов руками и ногами по различным частям тела.

«Противоправными действиями обвиняемых потерпевшему причинены телесные повреждения в виде множественных ушибов и ссадин тела, моральные страдания, существенно нарушены его права и законные интересы на личную неприкосновенность, а также нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, выразившиеся в подрыве авторитета органов внутренних дел и нарушении деятельности отдела полиции и МВД России в целом», — говорится в сообщении СК по региону.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.