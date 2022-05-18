В Дагестане четверо сотрудников МВД выбивали показания из задержанного
Махачкала, 18 мая, 2022, 11:29 — ИА Регнум. В Дагестане под суд пойдут четверо сотрудников полиции, которых обвиняют в превышении должностных полномочий. Полицейские выбивали признательные показания из задержанного с применением насилия и специальных средств, сообщили 18 мая в пресс-службе Следственного комитета по региону.
Из подробностей расследования известно, что в числе фигурантов дела — бывший начальник межмуниципального отдела МВД России «Ахтынский» и трое оперуполномоченных этого отдела. Злоумышленники, находясь в здании отдела полиции 11 февраля 2020 года, избили мужчину, выбивая из него показания в совершении кражи. Они нанесли пострадавшему множество ударов руками и ногами по различным частям тела.
В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд.