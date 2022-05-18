Мурманск, , 11:29 — REGNUM В Мурманской области экс-главе Оленегорска и его заместителю предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает региональный Следком.

В единственном жилье Цитата из м/ф «Лиса и заяц». Реж. Юрий Норштейн. 1973. СССР

По версии следствия, в 2019 году глава Оленегорска решил необоснованно улучшить жилищные условия своего родственника, который уже имел жилье на территории другого муниципалитета.

Чиновник вступил в сговор со своим заместителем, который с марта 2017 года по август 2019 года являлся председателем Комитета по управлению муниципальным имуществом администрации. Родственнику мэра была выделена квартира на условиях коммерческого найма.

«В качестве потерпевших признано более 20 человек из числа лиц, состоящих на учете в качестве нуждающихся в предоставлении жилых помещений по договору социального найма», — отметила старший помощник руководителя СКР по Мурманской области Алина Александрович.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего заммэра Ярославля предложили посадить на 11 лет.