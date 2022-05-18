Казань, , 11:31 — REGNUM В Татарии в дорожно-транспортном происшествии с участием КамАЗа и микроавтобуса погиб один человек. Авария произошла утром 18 мая на трассе «Бугульма — Азнакаево», сообщает пресс-служба следственного управления СКР по РТ.

Авария Tysto

Водитель микроавтобуса Fiat нарушил скоростной режим, не справился с управлением и допустил столкновение с КамАЗом. От сильного удара микроавтобус вылетел в кювет. В результате ДТП на месте погиб пассажир автобуса, водитель получил травмы.

Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»), ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения»), передает «Бизнес-онлайн».

ИА REGNUM напоминает, 5 марта на трассе «Зеленодольск — Казань» в результате ДТП пострадали четыре человека.

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