Минск, , 11:28 — REGNUM Белоруссия и Россия урегулировали отношения в области перевозки ядерных материалов. Соответствующий закон о ратификации соглашения с Россией подписал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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Документ, опубликованный 18 мая на Национальном правовом интернет-портале республики, позволит установить согласованные сторонами требования для ввоза, перевозки, сопровождения и обеспечения физической защиты тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов.

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В соглашении также прописаны взаимоотношения сторон в случае ядерного инцидента и аварии при перевозке тепловыделяющих сборок, облученных тепловыделяющих сборок ядерных реакторов и радиоактивных отходов, пишет РИА Новости. Отмечается, что соглашение будет распространяться только на ядерные материалы, образующиеся в процессе жизненного цикла Белорусской АЭС.

Как сообщало ИА REGNUM, соглашение о перевозке ядерных материалов в ноябре 2021 года в рамках реализации союзной программы в области атомной энергетики подписали министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачёв. В конце апреля палата представителей Национального собрания (нижняя палата парламента) Белоруссии ратифицировала межправительственное соглашение с Россией о сотрудничестве в области перевозки ядерных материалов.