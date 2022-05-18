Торжок, Тверская область, 18 мая, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Житель Торжка Тверской области подозревается в систематическом истязании маленькой дочери своей супруги, сообщили 18 мая в пресс-службе СУ СКР по региону.

Скриншот страницы sledcom.ru Следственный комитет

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по п. п. «д», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»). Как полагает следствие, в апреле 2022 года мужчина, в целях наказания маленькой дочери своей супруги, «неоднократно причинял ребенку телесные повреждения, физические и психологические страдания».

Мужчина задержан, следствие намерено ходатайствовать перед судом о его аресте. В рамках следствия будут установлены причины и условия, при которых совершение преступления стало возможным.