Сеул, , 11:28 — REGNUM Новый министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп посетил 18 мая посольство ОАЭ в Сеуле, чтобы выразить от имени министерства обороны соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

«Правительство нашей страны ещё долго будет помнить достижения президента Халифы, внесшего большой вклад в развитие двусторонних отношений», — сообщил министр.

В сою очередь посол ОАЭ в Сеуле отметил, что правительство страны приложит усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений, основанных на доверии.

Напомним, что президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян ушел из жизни 13 мая в возрасте 73 лет.

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