Сеул, 18 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Новый министр обороны Южной Кореи Ли Чон Соп посетил 18 мая посольство ОАЭ в Сеуле, чтобы выразить от имени министерства обороны соболезнования в связи с кончиной президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахаяна. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

«Правительство нашей страны ещё долго будет помнить достижения президента Халифы, внесшего большой вклад в развитие двусторонних отношений», — сообщил министр.

В сою очередь посол ОАЭ в Сеуле отметил, что правительство страны приложит усилия для дальнейшего развития двусторонних отношений, основанных на доверии.

Напомним, что президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян ушел из жизни 13 мая в возрасте 73 лет.

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