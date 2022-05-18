Москва, , 11:26 — REGNUM Создать патриотическое кольцо России, маршрут по городам воинской и трудовой славы, предлагают главе Ростуризма Зарине Догузовой депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Волоцков («Единая Россия»).

Мамаев курган Анна Побежимова © ИА REGNUM

«Каждый российский школьник должен побывать на местах сражений, боев, воинской славы, посетить те места, которые пропитаны отвагой и героизмом, чтобы ребята почувствовали свою причастность к большим победам нашей страны в Великой Отечественной войне», — привел аргументы Волоцков.

Парламентарии настаивают на развитии патриотического школьного туризма.

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