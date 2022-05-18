Москва, 18 мая, 2022, 11:26 — ИА Регнум. Создать патриотическое кольцо России, маршрут по городам воинской и трудовой славы, предлагают главе Ростуризма Зарине Догузовой депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 мая, об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Волоцков («Единая Россия»).

Анна Побежимова ИА REGNUM Мамаев курган

«Каждый российский школьник должен побывать на местах сражений, боев, воинской славы, посетить те места, которые пропитаны отвагой и героизмом, чтобы ребята почувствовали свою причастность к большим победам нашей страны в Великой Отечественной войне», — привел аргументы Волоцков.

Парламентарии настаивают на развитии патриотического школьного туризма.

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