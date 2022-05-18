Грайворонский район, Белгородская область, 18 мая, 2022, 11:28 — ИА Регнум. Повреждённую линию электропередач восстановили аварийные службы в селе Безымено, сообщил 18 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Обстрел села Безымено

По данным главы региона, всего после обстрела в селе повреждено четыре дома — в них разбиты окна и посечены заборы.

«В одном из домовладений полностью разрушена хозпостройка. Сегодня подрядная организация приступит к их восстановлению. Самое главное, чтобы все были живы и здоровы, а с остальными проблемами справимся», — отметил губернатор.

Как сообщало ИА REGNUM, приграничное село в Грайворонском горокруге было обстреляно со стороны Украины вечером 17 мая, лёгкое ранение получил один человек.