Лос-Анджелес, США, , 11:24 — REGNUM Глава Marvel Studios Кевин Файги назвал сериал «Локи» самым популярным проектом Marvel для сервиса Disney Plus. Об этом 18 мая пишет Deadline.

Локи — главный злодей Цитата из к/ф «Мстители» реж Джосс Уидон. 2012. США

Шоу опередило другие популярные проекты Marvel — «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний солдат». По словам Файги, сериал стал «смелым ходом», благодаря которому «дикая поездка окупилась». Он также добавил, что производство второго сезона шоу начнётся в ближайшие несколько недель.

ИА REGNUM напоминает, что премьера «Локи» состоялась в июне 2021 года на Disney Plus. По сюжету шоу, после кражи Тессеракта в фильме «Мстители: Финал» (2019) альтернативная версия Локи (Том Хиддлстон) попадает в плен к организации «Управление временными изменениями», которая существует вне пространства и времени.

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