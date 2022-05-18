«Локи» стал самым просматриваемым сериалом Marvel на Disney Plus
Лос-Анджелес, США, 18 мая, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Глава Marvel Studios Кевин Файги назвал сериал «Локи» самым популярным проектом Marvel для сервиса Disney Plus. Об этом 18 мая пишет Deadline.
Шоу опередило другие популярные проекты Marvel — «Ванда/Вижн» и «Сокол и Зимний солдат». По словам Файги, сериал стал «смелым ходом», благодаря которому «дикая поездка окупилась». Он также добавил, что производство второго сезона шоу начнётся в ближайшие несколько недель.
ИА REGNUM напоминает, что премьера «Локи» состоялась в июне 2021 года на Disney Plus. По сюжету шоу, после кражи Тессеракта в фильме «Мстители: Финал» (2019) альтернативная версия Локи (Том Хиддлстон) попадает в плен к организации «Управление временными изменениями», которая существует вне пространства и времени.