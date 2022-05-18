Кувандык, Оренбургская область, , 11:24 — REGNUM В Оренбургской области житель Кувандыка в судебном порядке взыскал понесённые из-за действий сотового оператора убытки на общую сумму около 1 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Оренбургского областного суда.

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Установлено, что в салоне связи в Оренбурге на основании временного удостоверения личности гражданина России, оформленного на имя истца и заявления от его имени, сим-карта была заменена дубликатом. К абонентскому номеру прикрепили лицевые счета букмекерских контор для принятия интерактивных ставок.

В результате неустановленное лицо с помощью одноразовых паролей, поступающих на телефонный номер, получило доступ к личным кабинетам истца на сайтах букмекерских контор и произвело снятие в общей сложности 984 912 рублей. В настоящее время по данному факту расследуется уголовное дело.

Суд первой и апелляционной инстанции удовлетворил требования истца. Оператор связи обязан проверять достоверность сведений об абоненте, то предполагает недопустимость выдачи дубликата сим-карты третьим лицам и предоставления им доступа к абонентскому номеру клиента без его распоряжения об этом и без передачи им своих полномочий другому лицу.