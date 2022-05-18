* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 11:23 — REGNUM Министр внутренних дел правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сираджуддин Хаккани заявил, что они сделали «злонамеренных» женщин в Афганистане домохозяйками.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

В интервью CNN он упомянул о протестах женщин в Кабуле, добавив, что они контролируются «другими партиями», чтобы «умалить действующее правительство». Он назвал действия женщин «озорством».

В интервью Хаккани заявил, что международное сообщество «слишком много уделяет внимания правам женщин», но в Афганистане есть свои исламские, национальные и культурные принципы, и в рамках этих принципов «мы пытаемся найти возможности для предоставления им работы».

Он обвинил международное сообщество в росте безработицы и бедности в Афганистане из-за санкций и отсутствия взаимодействия с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Хаккани заявил, что безработными являются не только женщины, но и многие другие, в том числе «половина моджахедов» ещё не имеют работы.

Глава МВД также сказал, что «хотел бы, чтобы мир тесно сотрудничал с талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а не вводил санкции».

Он назвал хиджаб «нормой шариата» и заявил: »Наше требование заключается в соблюдении шариата».

Хаккани добавил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не заставляют женщин носить хиджаб, но советуют им его соблюдать.

«Хиджаб не является обязательным, но это норма ислама, которой должны следовать все», — подчеркнул он.

Министр отверг заявления о разногласиях среди талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), назвав их «необоснованными».

Отвечая на вопрос корреспондента CNN о неинклюзивности правительства талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), он сказал, что если бы инклюзивность означала участие людей из разных этнических групп в правительстве, это было бы сделано.

Хаккани сказал, что обеспечение безопасности чиновников предыдущего режима является «более важным, чем включение их в правительство».