Ярославль, , 11:23 — REGNUM Гособвинение запросило 11 лет лишения свободы для бывшего заместителя мэра города Рината Бадаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Приговор Ринату Бадаеву Ярославский областной суд

Также обвинение предлагает штраф в размере 26 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на 12 лет.

Оглашение приговора Бадаеву проходит 18 мая. Он обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере. Суд уже признал его виновным по обоим эпизодам, ожидается оглашение наказания.

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