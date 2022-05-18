Ярославль, 18 мая, 2022, 11:23 — ИА Регнум. Гособвинение запросило 11 лет лишения свободы для бывшего заместителя мэра города Рината Бадаева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре региона.

Ярославский областной суд Приговор Ринату Бадаеву

Также обвинение предлагает штраф в размере 26 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций, сроком на 12 лет.

Оглашение приговора Бадаеву проходит 18 мая. Он обвиняется в получении двух взяток в особо крупном размере. Суд уже признал его виновным по обоим эпизодам, ожидается оглашение наказания.