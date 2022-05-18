Москва, 18 мая 2022, 11:22 — REGNUM На сегодняшний день зенитные ракетные противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать на вооружение в российские войска. Об этом 18 мая рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на Марафоне общества Знание «Новые Горизонты».
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», — сказал он.
Кроме того, Борисов уточнил, что ЗРК С-500, наряду с ракетными комплексами «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400 — это самая вытребованная продукция на мировом рынке.
Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что по техническим характеристикам Россия на мировом рынке оружия — «безусловный лидер» в этом виде оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что на данный момент доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%, ее общий портфель заказов составляет порядка $50 млрд