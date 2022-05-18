Москва, , 11:22 — REGNUM На сегодняшний день зенитные ракетные противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать на вооружение в российские войска. Об этом 18 мая рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на Марафоне общества Знание «Новые Горизонты».

ЗРС С-500 «Прометей» Militaryarms.ru

«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещает функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», — сказал он.

Кроме того, Борисов уточнил, что ЗРК С-500, наряду с ракетными комплексами «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400 — это самая вытребованная продукция на мировом рынке.

Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что по техническим характеристикам Россия на мировом рынке оружия — «безусловный лидер» в этом виде оружия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что на данный момент доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%, ее общий портфель заказов составляет порядка $50 млрд