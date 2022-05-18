Комплексы С-500 начали поступать на вооружение ВС России — Борисов
Москва, 18 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. На сегодняшний день зенитные ракетные комплексы противовоздушной и противоракетной обороны С-500 уже начали поступать на вооружение в российские войска. Об этом 18 мая рассказал заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, выступая на марафоне общества «Знание» «Новые горизонты».
«Сегодня на вооружение уже начинают поступать комплексы, которые совмещают функции противовоздушной обороны и противоракетной обороны, это комплексы С-500», — сказал он.
Кроме того, Борисов уточнил, что ЗРК С-500 наряду с ракетными комплексами «Тор», «Бук», С-300, С-350 и С-400 — это самая востребованная продукция на мировом рынке.
Кроме того, вице-премьер РФ отметил, что по техническим характеристикам Россия на мировом рынке оружия — «безусловный лидер» в этом виде оружия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов рассказал, что на данный момент доля России на мировом оружейном рынке составляет около 20%, ее общий портфель заказов составляет порядка $50 млрд.