Москва, 18 мая 2022, 11:21 — REGNUM С оглядкой на преобладающий оптимизм на других фондовых площадках, Уолл-стрит продемонстрировала подъем по итогам сессии 17 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Рост фондового рынка
Рост фондового рынка
Pixabay.com
«Чиновники Федрезерва США не сказали ничего нового или шокирующего, а основной показатель розничных продаж совпала с прогнозами, что сформировало условия для локального отскока индексов. Dow Jones набрал 1,34%, а S& P 500 и Nasdaq повысились на 2% и 2,76% соответственно.
В отдельных акциях следует выделить бумаги Walmart, которые подешевели почти на 11,4% после публикации квартальной отчетности, отразившей ухудшение показателей прибыли из-за роста цен. При этом розничный гигант улучшил свой прогноз по продажам.
Розничные продажи в США выросли на 0,9% в апреле, тогда как показатель без учета автомобилей повысился на 0,6% против прогноза на уровне 0,4%. При этом мартовские результаты были пересмотрены в стороны повышения.
Вышедшая статистика показывает, что потребитель стойко переносит рекордное за 40 лет инфляционное давление, а значит, и угроза рецессии на самом деле невелика. К слову, отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле подскочило на 1,1%, вдвое сильнее прогнозов.
А вот стратеги Goldman не унимаются и продолжают рекомендовать своим клиентам готовиться к рецессии, подчеркивая, что у экономики становится все меньше шансов на мягкую посадку.
Ранее аналитики понизили прогноз по индексу S& P 500, а теперь ставят под сомнение продолжение бычьего хода по USD.
К слову, доллар после трех дней падения пытается перейти к восстановлению. Нащупав локальную поддержку на подходе к отметке 103,00, индекс USD расположился в небольшом плюсе на торгах 18 мая, тестируя зону 103,50 перед стартом европейской сессии.
На данном этапе пока рано говорить о возобновлении ралли — продажи могут возобновиться до конца недели и отправить «американца» к более низким уровням, которые привлекут новых покупателей.
Азиатские площадки показали смешанную динамику 18 мая, поскольку энтузиазм покупателей начал угасать, что может предвещать фиксацию прибыли ближе к выходным.
В ходе недавнего ралли у инвесторов могли возникнуть сомнения в предпосылках для продолжения роста — в конце концов, геополитический кризис и страхи по поводу самочувствия мировой экономики никуда не исчезли.
Сводный региональный индекс MSCI повысился на скромные 0,5%, при этом демонстрируя самую продолжительную с февраля серию роста. Китайский Shanghai Composite просел в пределах четверти процента, а гонконгский Hang Seng – на 0,16%, тогда как японский Nikkei 225 подрос почти на 1%.
Европейские площадки готовятся к позитивному старту, а фьючерсы Уолл-стрит пытаются определиться с направлением в преддверии данных по строительному сектору США», — пояснил эксперт.

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