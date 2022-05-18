Москва, 18 мая, 2022, 11:21 — ИА Регнум. С оглядкой на преобладающий оптимизм на других фондовых площадках, Уолл-стрит продемонстрировала подъем по итогам сессии 17 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM независимый финансовый эксперт Кевин Бекман.

Pixabay.com Рост фондового рынка

«Чиновники Федрезерва США не сказали ничего нового или шокирующего, а основной показатель розничных продаж совпала с прогнозами, что сформировало условия для локального отскока индексов. Dow Jones набрал 1,34%, а S& P 500 и Nasdaq повысились на 2% и 2,76% соответственно.

В отдельных акциях следует выделить бумаги Walmart, которые подешевели почти на 11,4% после публикации квартальной отчетности, отразившей ухудшение показателей прибыли из-за роста цен. При этом розничный гигант улучшил свой прогноз по продажам.

Розничные продажи в США выросли на 0,9% в апреле, тогда как показатель без учета автомобилей повысился на 0,6% против прогноза на уровне 0,4%. При этом мартовские результаты были пересмотрены в стороны повышения.

Вышедшая статистика показывает, что потребитель стойко переносит рекордное за 40 лет инфляционное давление, а значит, и угроза рецессии на самом деле невелика. К слову, отдельный отчет показал, что промышленное производство в апреле подскочило на 1,1%, вдвое сильнее прогнозов.

А вот стратеги Goldman не унимаются и продолжают рекомендовать своим клиентам готовиться к рецессии, подчеркивая, что у экономики становится все меньше шансов на мягкую посадку.

Ранее аналитики понизили прогноз по индексу S& P 500, а теперь ставят под сомнение продолжение бычьего хода по USD.

К слову, доллар после трех дней падения пытается перейти к восстановлению. Нащупав локальную поддержку на подходе к отметке 103,00, индекс USD расположился в небольшом плюсе на торгах 18 мая, тестируя зону 103,50 перед стартом европейской сессии.

На данном этапе пока рано говорить о возобновлении ралли — продажи могут возобновиться до конца недели и отправить «американца» к более низким уровням, которые привлекут новых покупателей.

Азиатские площадки показали смешанную динамику 18 мая, поскольку энтузиазм покупателей начал угасать, что может предвещать фиксацию прибыли ближе к выходным.

В ходе недавнего ралли у инвесторов могли возникнуть сомнения в предпосылках для продолжения роста — в конце концов, геополитический кризис и страхи по поводу самочувствия мировой экономики никуда не исчезли.

Сводный региональный индекс MSCI повысился на скромные 0,5%, при этом демонстрируя самую продолжительную с февраля серию роста. Китайский Shanghai Composite просел в пределах четверти процента, а гонконгский Hang Seng – на 0,16%, тогда как японский Nikkei 225 подрос почти на 1%.

Европейские площадки готовятся к позитивному старту, а фьючерсы Уолл-стрит пытаются определиться с направлением в преддверии данных по строительному сектору США», — пояснил эксперт.

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