Москва, , 11:21 — REGNUM «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» помогли найти уже более двух тысяч пропавших людей в Мариуполе. Всего на сайт poisk-mariupol.ru поступило более 11 тысяч заявок

Волонтерский пункт в Мариуполе МГЕР

Каждая заявка проверяется индивидуально — волонтеры выезжают по адресам, где проживали пропавшие или в которых их видели знакомые или родственники в последний раз, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

«Всю информацию по итогам выездов мы сразу же передаем родным. Это направление работы будем усиливать, помощи требуется очень много. Мы не только помогаем в поиске, но и в эвакуации — 130 человек уже удалось эвакуировать из Мариуполя», — рассказал он.

Например, Людмилу Викторовну Васину разыскивал внук из Подмосковья. Видео со своей бабушкой он нашел в одном из телеграм-каналов. Связаться с ней самостоятельно не смог, после чего подал заявку через сайт, открытый молодогвардейцами и активистами «Волонтерской роты». Татьяну Александровну Подрезенко разыскивала дочь из Таганрога: более месяца она не могла связаться с мамой, братом и бабушкой. Людей удалось найти и установить связь с родственниками.

Кроме того, добровольцы помогли врачам доставить 1300 тяжелобольных людей в больницы и обеспечили более 15 тысяч жителей продуктовыми наборами в отдаленных районах Мариуполя.

«Наши волонтеры также продолжают работать в гуманитарных центрах «Единой России» и организуют досуг для детей. В школах мы провели более 100 спортивных мероприятий и будем продолжать их проводить летом», — заключил Антон Демидов.

Напомним, 4 апреля «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» запустили сайт poisk-mariupol.ru для поиска пропавших на территории Мариуполя людей. Лагеря добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» развернуты в поселке Володарское, селе Безыменное, а также в Мариуполе: на территории супермаркета «Метро» и общеобразовательной школы №5.