Москва, 18 мая 2022, 11:21 — REGNUM «Молодая гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота» помогли найти уже более двух тысяч пропавших людей в Мариуполе. Всего на сайт poisk-mariupol.ru поступило более 11 тысяч заявок
Каждая заявка проверяется индивидуально — волонтеры выезжают по адресам, где проживали пропавшие или в которых их видели знакомые или родственники в последний раз, сообщил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
Например, Людмилу Викторовну Васину разыскивал внук из Подмосковья. Видео со своей бабушкой он нашел в одном из телеграм-каналов. Связаться с ней самостоятельно не смог, после чего подал заявку через сайт, открытый молодогвардейцами и активистами «Волонтерской роты». Татьяну Александровну Подрезенко разыскивала дочь из Таганрога: более месяца она не могла связаться с мамой, братом и бабушкой. Людей удалось найти и установить связь с родственниками.
Кроме того, добровольцы помогли врачам доставить 1300 тяжелобольных людей в больницы и обеспечили более 15 тысяч жителей продуктовыми наборами в отдаленных районах Мариуполя.
Напомним, 4 апреля «Молодая Гвардия Единой России» и «Волонтерская Рота Боевого Братства» запустили сайт poisk-mariupol.ru для поиска пропавших на территории Мариуполя людей. Лагеря добровольцев «Молодой Гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» развернуты в поселке Володарское, селе Безыменное, а также в Мариуполе: на территории супермаркета «Метро» и общеобразовательной школы №5.