Москва, , 11:21 — REGNUM Руководитель Германии «ведёт себя как шизофреник», заявил 18 мая глава Чечни Рамзан Кадыров на форуме «Знание».

Рамзан Кадыров Government.ru

«Руководитель Германии ведёт себя как шизофреник, не как руководитель государства. Ему не интересны мировые правила. И мы сегодня воюем не против Украины и бандеровцев, мы воюем против НАТО», — сказал Кадыров.

Напомним, канцлером Германии является Олаф Шольц, пост федерального президента занимает Франк-Вальтер Штайнмайер.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер РФ Юрий Борисов рассказал о новейшем российском вооружении. В частности, в ВС РФ уже серийно поставляется лазерный комплекс «Пересвет».