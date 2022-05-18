Чебоксары, 18 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Мукомольные предприятия Чувашии и Ульяновской области расширяют географию экспорта муки. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Александр Погожев ИА REGNUM Работник лаборатории отмеряет муку для исследования

В мае инспекторы ведомства впервые оформили фитосанитарные сертификаты на партии пшеничной муки высшего сорта из Чувашии общим весом 67,5 тонн, которая отправляется в Таджикистан.

Перед отправкой за рубеж продукция прошла досмотр, документарный и лабораторный контроль. По результатам фитосанитарных экспертиз была оформлена декларация о соответствии муки требованиям страны-импортера.

В управлении добавляют, это вторая партия продукции переработки зерна, отправленная в 2022 году на экспорт. Ранее из Чувашии в Азербайджан ушло 60,2 тонн пшеничной хлебопекарной муки.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2022 года из Ульяновской области впервые отгружены партии пшеничной муки в Афганистан. Общий вес груза превысил 466 тонн.