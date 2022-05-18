Рубцовск, Алтайский край, 18 мая, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Прокуратура Рубцовска (Алтайский край) вяла на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту так называемого, «дистанционного мошенничества».

Gtrk-kaluga.ru Мошенники

Речь идёт о местной жительнице, которая поверила, что ей позвонил сотрудник «Московской биржи» и предложил вложить денежные средства для получения дохода.

В течение месяца женщина оформила кредиты в трех банках, заняла деньги у знакомых и переводила их частями на указанные счета.

Всего потерпевшая перевела мошенникам более двух миллионов рублей. По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале мая 2022 года в России появился новый способ обмана граждан. Мошенники обзванивают людей под предлогом защиты из банковских карт от отключения от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT.

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