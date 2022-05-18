Уфа, 18 мая, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Соглашения с Узбекистаном на сумму $10,2 млн заключили предприниматели Башкирии. Об этом 18 мая сообщает пресс-служба правительства Башкирии.

Иван Шилов ИА REGNUM Узбекистан

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Сообщается, что делегация из этого российского региона во время переговоров и выездных встреч c руководством предприятий Ферганской области Узбекистана заключила семь соглашений на общую сумму около $10,2 млн (в том числе об экспорте сахара, муки, подсолнечного масла, макарон и импорте сушеных и свежих овощей, специй и биологически-активных добавок растительного происхождения).

Отмечается, что в Узбекистане серьезно наращивают переработку в рамках развития кластеров.

«Изучив опыт Узбекистана два с половиной года назад, мы создали наш агропромышленный кластер. Одно из предприятий, которое мы посетили в Узбекистане, готово стать участником нашего кластера. Договорились зафиксировать соответствующее соглашение», — приводит пресс-служба слова министра торговли и услуг Башкирии Алексея Гусева.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по результатам 2021 года, Узбекистан занял 11 место во внешнеторговом обороте Башкирии с долей 2,5%. При этом взаимный товарооборот составил $113,3 млн, в том числе на экспорт приходится $97,6 млн, на импорт — $15,7 млн.