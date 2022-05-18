Воронеж, , 11:19 — REGNUM План по ликвидации ветхих балконов будет представлен губернатору Воронежской области, сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Балкон Наталья Прокофьева © ИА REGNUM

Губернатор Александр Гусев дал поручение подготовить предложения по созданию программы обследования многоквартирных домов для ликвидации ветхих балконов.

В настоящее время областная Госжилинспекция направила в управляющие компании письма о необходимости проверить состояние общего имущества домов, особое внимание — уделить состоянию балконов домов 1950-70 годов. Состояние балконов, которые выходят на тротуарные зоны оживлённых улиц, проверяют органы местного самоуправления.

Акты всех проверок необходимо предоставить в ГЖИ до конца мая. Результаты проанализируют и направят в областной департамент ЖКХ и энергетики для разработки с фондом капремонта проекта программы ликвидации аварийного состояния балконов.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние месяцы в центре Воронежа произошло несколько инцидентов с обрушением балконов. В мае при обрушении ограждения балкона квартиры жилого дома погибла пенсионерка.