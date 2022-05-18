Париж, 18 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру, передает BFM TV.

European Parliament Марин Ле Пен

По словам французского политика, расширение НАТО до Финляндии и Швеции «не предназначены» для содействия миру.

«Сегодня объявления о расширении НАТО, объявления о расширении Европейского союза, на мой взгляд, не предназначены для того, чтобы помочь найти мирные решения», — заявила Марин Ле Пен, добавив, что причиной расширения НАТО является «паранойя» из-за России.

Напомним, во время предвыборной гонки Марин Ле Пен заявляла, что хочет вывести Францию из объединенного командования НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон «полностью поддерживает» решение Швеции вступить в НАТО.

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