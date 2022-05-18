«Расширение НАТО не способствует миру» — Ле Пен
Париж, 18 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Ранее баллотирующаяся на пост президента Франции Марин Ле Пен заявила, что расширение НАТО не способствует миру, передает BFM TV.
По словам французского политика, расширение НАТО до Финляндии и Швеции «не предназначены» для содействия миру.
«Сегодня объявления о расширении НАТО, объявления о расширении Европейского союза, на мой взгляд, не предназначены для того, чтобы помочь найти мирные решения», — заявила Марин Ле Пен, добавив, что причиной расширения НАТО является «паранойя» из-за России.
Напомним, во время предвыборной гонки Марин Ле Пен заявляла, что хочет вывести Францию из объединенного командования НАТО.
Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон «полностью поддерживает» решение Швеции вступить в НАТО.
Читайте также: Макрон «полностью поддерживает» решение Швеции вступить в НАТО