Москва, 18 мая 2022, 11:17 — REGNUM Средства противовоздушной обороны России с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 172 самолёта и 125 вертолетов ВСУ, заявил 18 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
Также Вооруженными силами России с начала спецоперации были уничтожены 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, добавил он.