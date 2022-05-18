Москва, 18 мая, 2022, 11:17 — ИА Регнум. Средства противовоздушной обороны России с начала проведения спецоперации на Украине уничтожили 172 самолёта и 125 вертолетов ВСУ, заявил 18 мая на брифинге официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 172 самолета, 125 вертолетов, 927 беспилотных летательных аппаратов, 311 зенитных ракетных комплексов», — сказал он на брифинге.

Также Вооруженными силами России с начала спецоперации были уничтожены 3139 танков и других боевых бронированных машин, 389 установок реактивных систем залпового огня, 1548 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2997 единиц специальной военной автомобильной техники ВСУ, добавил он.