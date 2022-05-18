Шведт, Германия, 18 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Берлин рискует остаться без топлива, если германские чиновники не найдут способа уберечь нефтеперерабатывающий завод от геополитических осложнений, пишет 18 мая Bloomberg.

Christian A. Schröder АЗС в Германии

Германский НПЗ на границе с Польшей, который поставляет большую часть авиационного керосина для аэропорта столицы Германии и бензина для транспортных средств в регионе, оказался вовлечен в противостояние Европейского союза с Москвой. Планы запретить импорт российской нефти к концу 2022 года угрожают перекрыть поставки на завод в городке Шведт, что нанесет серьезный ущерб Берлину и большей части Восточной Германии.

Нефтеперерабатывающий завод напрямую подключен к трубопроводу, по которому идет российская нефть с другой стороны Уральских гор. Поскольку он находится далеко от крупных портов, простой альтернативы нет, а то, что он контролируется нефтяным гигантом Кремля ПАО «Роснефть», лишь усложняет задачу.

От Берлина до балтийского побережья Германии и некоторых частей западной Польши «практически каждый самолет, каждая полицейская и пожарная машина и машина «скорой помощи» получают топливо из Шведта», говорит Аннекатрин Хоппе, мэр города с населением 34 000 человек на реке Одер. Закрытие нефтеперерабатывающего завода станет, по ее словам, катастрофой.

«Если НПЗ прекратит производство, и Восточная Германия, и Берлин останутся без топлива, — ранее заявил топ-менеджер топливной компании Verbio AG Клаус Заутер. — Погибнет целый регион».