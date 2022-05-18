Санкт-Петербург, 18 мая, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Власти Санкт-Петербурга направят в 2022 году 5,4 млрд рублей на поддержку IT-отрасли, сообщили 18 мая в пресс-службе Смольного.

Дарья Драй ИА REGNUM Здание Смольного

Такое решение было принято на очередном заседании координационной группы оперштаба по обеспечению экономической и социальной стабильности.

«Принято решение полностью сохранить объём заказа на разработки для государственных нужд. На эти цели в 2022 будет направлено около 5,4 млрд рублей», — рассказали в аппарате вице-губернатора Алексея Корабельникова.

Напомним, что в конце апреля правительство Петербурге объявило что выделит 2 млрд рублей на поддержку городской IT-отрасли. Средства планировалось направить на развитие действующих и создание новых государственных информационных систем.

В Смольном уточнили, что также будет оказана поддержка общепиту. Так, в качестве имущественных преференций планируется упростить организацию летних кафе, изменить подход к предоставлению в аренду причальных стенок и прилегающей акватории.