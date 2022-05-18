Москва, , 11:13 — REGNUM Российская авиация за прошедшие сутки уничтожила два пункта управления украинских войск. Об этом 18 мая в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

ВКС РФ в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

«За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражены два пункта управления, в том числе штаб территориальной обороны в районе населенного пункта Соледар донецкой Народной Республики», — уточнил представитель оборонного ведомства.

Кроме того, по словам Конашенкова, уничтожен 31 район скопления живой силы и техники противника, в том числе расположения подразделений иностранных наёмников из европейских стран в Николаеве и Красногоровке.

Также высокоточными ракетами ВКС России на военном аэродроме в районе Днепропетровска были уничтожены два украинских самолета Су-24. Украинская армия лишилась и дивизиона зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Николаева.

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Генерал добавил, что также поражены четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Угледар, Покровское, Соледар и Бахмут ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее, 17 мая, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила девять пунктов управления ВСУ, а также 93 района сосредоточения живой силы и военной техники.

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